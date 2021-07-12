أحصل على تمويلك أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبإجراءات ميسرة

أحصل على تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد القروض الشخصية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل ، حيث جاء التمويل الشخصي الفورى بهامش ربح ثابت كواحد من أهم الحلول التمويلية التي توفرها الشركة للعملاء في المملكة العربية السعودية ، كما تعمل شركة تسهيل للتمويل علي تيسير عملية التمويل علي العملاء ، وذلك من خلال توفير المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات سهلة وبسيطة ، وتعتبر شركة تسهيل للتمويل واحدة من شركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي.

أهم مميزات تمويل تسهيل للعملاء في المملكة العربية السعودية

شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، حيث توفر الشركة تمويل شخصي بموافقة سريعة أونلاين ، كما يمكن لطالب التمويل الاستفادة من المنتج بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما توفر الشركة من خلال هذا التمويل العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي شركة تسهيل للعملاء عند طلب التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل الراتب المتاح لديها.

منتج تمويلي تم تصميمه ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر شركة تسهيل للتمويل موافقة فورية أونلاين علي طلب الحصول على التمويل الشخصي.

تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز القرض الشخصي المتاح لدي الشركة بهامش ربح ثابت.

تتيح شركة تسهيل للتمويل للعملاء في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

توفر الشركة لطالب التمويل إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تبدأ من 36 شهر وتصل حتي 60 شهر.

يشترط أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة. إذا كان عمر طالب التمويل يبدأ من 21 سنه حتي 25 سنة ، يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 12 ألف ريال سعودي. أما إذا كان عمر طالب التمويل يبدأ من و25 سنة ويصل حتي 60 سنة يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي. الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل السعودي هو ثلاثة أشهر. أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر . يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من تمويل تسهيل ، وذلك بشرط أن يكون عمره لا يزيد عن 70 سنة ، والدخل الشهرى له لا يقل عن 5000 ريال سعودي للاستفادة من المنتج.

شروط الاستفادة من تمويل تسهيل أونلاين للعملاء في المملكة العربية السعودية