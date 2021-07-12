أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل عقلان

الأمين العام المساعد يواسي آل عقلانبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ / محمد هزاع محمد عقلان الوجيه، عزلة بني حماد، مديرية المواسط ، محافظة تعز، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ / مراد محمد هزاع ، وإخوانه، وكافة افراد الأسررة ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

