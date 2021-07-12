العراق.. وفيات في حريق بمستشفى عزل لكورونا

اندلع مساء الاثنين حريق نتج عنه وفيات وجرحى في مستشفى عزل لمصابي كورونا، في مدينة الناصرية العراقية.

وأفاد الإعلام العراقي، بوفاة أكثر من 40 شخصا ووقوع عدة إصابات، في حادث الحريق، الذي وقع بمستشفى عزل لمصابي كورونا في مدينة الناصرية، التابعة لمحافظة ذي قار.

وذكرت تقارير أولية بأن الحريق ناجم عن انفجار أنبوبة أوكسجين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، حسبما قالت وكالة الأنباء العراقية (واع).

