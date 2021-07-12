أمريكا: إيران وحدها هي من سيحدد موعد استئناف محادثات النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكن طهران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.

وأضاف "لن نفرض مهلة نهائية بشأن هذه المحادثات، لكننا... نعي أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في نهاية المطاف".

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