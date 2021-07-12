جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى لمديرية صحة ذى قار عمار الزاملى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن 20 حالة وفاة و5 جرحى سجلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق". وفى وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق داخل مركز عزل مصابى فيروس كورونا بمستشفى الإمام الحسين فى محافظة ذى قار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة أكثر من 20 فى حريق بمستشفى للعلاج من فيروس كورونا بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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