احجز وتملك في منصة جود للإسكان للأسر الأكثر احتياجا وبدء طلبات رخص البناء في محافظة العلا

في ظل الأيام التي يتقرب فيها العباد من الله وبالتزامن مع أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فان منصة جود الإسكان تبدأ حملة جودك مشكور خدمة للاسر الاكثر احتياجا ولتوفير المسكن للأسر الأشد احتياجًا، ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني نكتب عن كيفية حجز وتملك الوحدات السكنية للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مناطق المملكة، حيث أطلقت منصة جود الإسكان حملة بهدف حث المؤسسات الحكومية والخاصة والمواطنين للمساهمة في توفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة، وستطلق “جود الإسكان” عبر حملة “جودك مشكور” سلسلة من الفعاليات، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر والعديد من حسابات المتفاعلين مع المنصة، وذك بهدف المساهمة لحالات الدعم السكني المطروحة، وتمكين الأسر الأشد احتياجًا من تمَلُّك مسكنها الأول، وتسعى “جودك مشكور” لتحفيز العطاءات الخيرية من الجمهور العام في المملكة، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها وفق آلية شفافة ومُحَوْكمة، تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي، مما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم أفراد المجتمع خلال أيام ذي الحجة الفضيلة.

ومن الجدير بالذكر فقد عملت المنصة خلال طيلة أيام شهر رمضان المبارك حملة “جود بلا حدود”، التي أثمرت عن تمليك أكثر من 600 أسرة لمسكنها، وحظيت المنصة منذ انطلاقها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بقيمة 100 مليون ريال، ومن ولي عهده الأمين بـ50 مليون ريال، تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة “جود الإسكان”، وتُعَد منصة “جود الإسكان” واحدة من مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر المحتاجة، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العلا:

في ظل ما تقوم به حكومة المملكة من تطور عمراني بجميع مناطق المملكة عامة وجنوب منطقة العلا خاصة وتعمل على توفر كل متطلبات الحياة في حي نموذجي مميز بتطويره العمراني والحضري وخدمات متكاملة، فقد بدأ اليوم مكتب تصاريح البناء بمحافظة العلا في إستقبال طلبات رخص البناء للراغبين في إستخراج التصريح في المرحلة الثانية لمخطط التطوير الحضري جنوب المحافظة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتعزيز جودة الحياة لسكانها، وتأتي هذه الخطوة إستمرارًا التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بتنمية البيئة العمرانية وتهيئتها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، لتحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسة للتنمية المستدامة، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم نماذج وتصاميم معمارية وتبلغ مساحة توسعة منطقة التطوير الحضري نحو مليون متر مربع، تشمل مساحات خضراء وملاعب رياضية وحدائق ومتنزهات؛ ستسهم في تشكيل مستوى حضري متميز من خلال ربط تلك العناصر مع البيئة الطبيعية والتراث في محافظة العلا، وتركز الهيئة وفق رؤيتها، على أهالي وسكان محافظة العلا، كأساس للتنمية وإبراز العلا وجهة سياحية عالمية للتراث والثقافة والفنون، تحافظ باستدامة على المشهد الحضري المتكامل، مع عناصر متسقة مع البيئة.