الخارجية الأمريكية تدين أى هجمات انتقامية ضد المدنيين فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة "تدين بشدة أى هجمات انتقامية كانت وقد تكون ضد المدنيين فى إقليم تيجراى، بغض النظر عما إذا نظمها الجيش أو الأجهزة الأمنية أو قوى مارقة".
وكانت قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" قد أعلنت عن تقدمها جنوبا وسيطرتها على بلدة كوريم التى تبعد 170 كيلومترا جنوبى مقلى، عاصمة الإقليم.
يذكر أن النزاع بين الحكومة المركزية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" مستمر منذ نوفمبر الماضى، وقد أسفر عن تهجير نحو مليونى شخص من منازلهم.
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