كورونا فى البرازيل .. 17.031 إصابة جديدة .. و745 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم" أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بارتفع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى 19.107 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 534 ألفًا و233 حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة عالميا فى أعداد الإصابات والوفيات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، إذ تواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.
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