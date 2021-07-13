تهنئة عيد الأضحى 2021 بالكويت أحسن العبارات وأكثرها جمالًا

تهنئة عيد الأضحى من أكثر الأمور التي يتبادلها الأقارب والأصدقاء والجيران والأهل تزامنا مع حلول العيد الأكبر لعام 2021 – 1442 وبالتالي هناك عبارات عديدة للتهنئة، ويجد البعض الحاجة لعبارات جديدة جذابة وغير قديمة للتهنئة، وفي الوقت نفسه لا تنفر من كثرة اعتياد الناس عليها، فيما يجد البعض الأخر نفسه أمام موقف محرج عندما يبادله أحد التهنئة ولا يتمكن من الرد عليه، لذلك أعددنا فيما يلي أحسن العبارات التي يمكن قولها كـ تهنئة في عيد الأضحى.

تهنئة عيد الأضحى 2021 بالكويت عبارات أقوال جُمل برقيات

هناك عبارات كثيرة تصلح كرسائل أو للاستعمال الشفهي تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى لعام 2021- 1442، وبالتالي اخترنا لكم بعضًا منها ليمكنكم الاختيار من بينها ما تشاؤون:

1- تقبل الله منا ومنكم صالح العمل عيد أضحى مبارك وسعيد.

2- اجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وأتمنى لكم السعادة والصحة دائمًا.

3- نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد أيام عيد الأضحى دائما بالخير عليكم كل عام وأنتم بخير.

4- للفرحة وجود في وقت أيام عيد الأضحى المحدود كل عام وأنتم في صحة وسعادة.

5- الفرحة دائمًا بأيامكم.. عيد أضحى مبارك وسعيد.

6- أجمل الأماني وأطيب التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

7- أحلى الكلمات وأصدق الدعوات ولكم يهتف الفؤاد.. عيد أضحى سعيد.

8- اسعد الله الايام وتقبل صالح الأعمال وأعاد علينا الأضحى السعيد بخير وسرور.

متى عيد الأضحى

يأتي عيد الأضحى في الكويت بداية من يوم الثلاثاء الموافق 10 ذو الحجة 1442 وينتهي يوم 13 ذو الحجة 1442، وقررت الدولة الكويتية ممثلة في مجلس الوزراء أن إجازة عيد الأضحى هناك 9 أيام كاملين تبدأ تزامنا مع حلول وقفة العيد.

تكبيرات عيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى تبدأ بالاستعمال تزامنا مع بداية شهر ذي الحجة وهذه التكبيرات هي:

الله أكبر

الله أكبر

لا إله إلا الله ، وهكذا.

كيفية صلاة عيد الأضحى

تتم الصلاة التي هي عبارة عن ركعتين فقط، بالركعة الأولى وهي ركعة الإحرام، والركعة الثانية فيها 5 تكبيرات، وتصلى صلاة العيد تزامنا مع شروق شمس يوم الـ 10 من ذي الحجة