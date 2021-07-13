موقع التقديم للكليات العسكرية 2021 والتخصصات المطلوبة للتقديم بالكلية الحربية والبحرية

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موقع التقديم في الكليات العسكرية 2021 بدأ التسجيل الألكتروني لتسجيل الكليات العسكرية 2021 وذلك بعدما قام الفريق أول محمد زكي القائد العام بالقوات المسلحة بالتصديق على بدء تقديم دفعات جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية لعام 2021. وسوف يتم قبول كلا من حاملي شهادة الثانوية العامة وكذلك الثانوية الأزهرية والثانوي الصناعي أيضا كل ذلك بالإضافة إلى الشهادات المعادلة لهذه الشهادات. ويتاح التقديم لخريجي الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات الخاصة للعمل كضابط محارب لصالح الكلية الحربية وكضابط بحري لصالح الكلية البحرية.موقع التقديم للكليات العسكرية 2021
أتاحت الكليات العسكرية بدأ التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرئيسي لتنسيق الكليات العسكرية والمعاهد ليتم التسجيل بالكليات العسكرية بصورة ألكترونية. ليتم ذلك تحت إشراف منظومة ناجحة للحد من التجمعات وذلك حفاظا على صحة وسلامة الراغبين في تقديم الكليات العسكرية 2021 نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس الكورونا المستجد Covid19.التخصصات المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2021
يتاح لخريجي الكليات الحكومية وكذلك الكليات الخاصة التقديم لصالح الكلية الحربية للعمل كضابط محارب وذلك في حالة توافر جميع شروط التقديم بالكلية الحربية 2021 وتتطلب الكلية الحربية التخصصات التالية:
- في البداية كليات التربية الرياضية والتجارة والحقوق والزراعة في جميع اللغات كالإنجليزي والفرنسي والعبري وكذلك الصيني والروسي.
- ثانيا جميع تخصصات كلية العلوم.
- ثالثا كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
- رابعا كافة التخصصات بكلية الألسن.
- خامسا جميع التخصصات بكلية اللغات والترجمة.
- سادسا الاقتصاد والعلوم والسياسية.
- سابعا الأعلام والصحافة.
- أخيرا قسم الأعلام وقسم علم النفس بكلية الآداب.
يتاح أيضا لخريجي الكليات الحكومية وكذلك الكليات الخاصة التقديم لصالح الكلية البحرية للعمل كضابط بحري في حالة توافر جميع شروط التقديم بالكلية البحرية 2021 وتتطلب الكلية البحرية التخصصات التالية:
- الأقسام المختلفة بكلية الهندسية كقسم الكهرباء والحاسبات والميكانيكا وكذلك الميكاترونيك والاتصالات وأيضا بحرية بناء سفن وكذلك تطبيقية تقنية النانو.
- تخصص علوم الفلك وتخصص الأرصاد الجوية والرياضيات وكذلك الفيزياء والعلوم الكيمياء وأيضا الحاسبات وتخصص البحر من كلية العلوم.
- قسم الرياضيات وقسم الكيمياء وقسم الفيزياء من كلية التربية.
- في النهاية تخصص كلية الحاسبات والمعلومات.
حددت القوات المسلحة بعض النقاط التي يمكن التعرف عليها عبر موقع تنسيق الكليات العسكرية وهي:
- سيتم تحديد موعد سحب الملفات في أقرب وقت ممكن وذلك عبر الموقع الألكتروني لمنع تزاحم الطلاب في مواعيد سحب الملفات.
- سيعقد اختبار السمات الشخصية وكذلك اختبار القدرات الذهنية معا في يوم واحد وهو يوم سحب الملف وذلك لعدم تكرار التردد على المكان وبالتالي الحد من التزاحم أيضا.
- التعرف على جميع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وكذلك كيفية استخراجها وموعد تقديمها.
- نظرا لما تستغرقه هذه الأوراق من وقت للاستخراج فينصح بالبدء في تحضيرها حيث إنه غير مسموح بالتأخير عن موعد التقديم المحدد.
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موقع التقديم في الكليات العسكرية 2021 بدأ التسجيل الألكتروني لتسجيل الكليات العسكرية 2021 وذلك بعدما قام الفريق أول محمد زكي القائد العام بالقوات المسلحة بالتصديق على بدء تقديم دفعات جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية لعام 2021. وسوف يتم قبول كلا من حاملي شهادة الثانوية العامة وكذلك الثانوية الأزهرية والثانوي الصناعي أيضا كل ذلك بالإضافة إلى الشهادات المعادلة لهذه الشهادات. ويتاح التقديم لخريجي الجامعات الحكومية وكذلك الجامعات الخاصة للعمل كضابط محارب لصالح الكلية الحربية وكضابط بحري لصالح الكلية البحرية.موقع التقديم للكليات العسكرية 2021
أتاحت الكليات العسكرية بدأ التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرئيسي لتنسيق الكليات العسكرية والمعاهد ليتم التسجيل بالكليات العسكرية بصورة ألكترونية. ليتم ذلك تحت إشراف منظومة ناجحة للحد من التجمعات وذلك حفاظا على صحة وسلامة الراغبين في تقديم الكليات العسكرية 2021 نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس الكورونا المستجد Covid19.التخصصات المطلوبة للتقديم في الكلية الحربية 2021
يتاح لخريجي الكليات الحكومية وكذلك الكليات الخاصة التقديم لصالح الكلية الحربية للعمل كضابط محارب وذلك في حالة توافر جميع شروط التقديم بالكلية الحربية 2021 وتتطلب الكلية الحربية التخصصات التالية:
- في البداية كليات التربية الرياضية والتجارة والحقوق والزراعة في جميع اللغات كالإنجليزي والفرنسي والعبري وكذلك الصيني والروسي.
- ثانيا جميع تخصصات كلية العلوم.
- ثالثا كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
- رابعا كافة التخصصات بكلية الألسن.
- خامسا جميع التخصصات بكلية اللغات والترجمة.
- سادسا الاقتصاد والعلوم والسياسية.
- سابعا الأعلام والصحافة.
- أخيرا قسم الأعلام وقسم علم النفس بكلية الآداب.
يتاح أيضا لخريجي الكليات الحكومية وكذلك الكليات الخاصة التقديم لصالح الكلية البحرية للعمل كضابط بحري في حالة توافر جميع شروط التقديم بالكلية البحرية 2021 وتتطلب الكلية البحرية التخصصات التالية:
- الأقسام المختلفة بكلية الهندسية كقسم الكهرباء والحاسبات والميكانيكا وكذلك الميكاترونيك والاتصالات وأيضا بحرية بناء سفن وكذلك تطبيقية تقنية النانو.
- تخصص علوم الفلك وتخصص الأرصاد الجوية والرياضيات وكذلك الفيزياء والعلوم الكيمياء وأيضا الحاسبات وتخصص البحر من كلية العلوم.
- قسم الرياضيات وقسم الكيمياء وقسم الفيزياء من كلية التربية.
- في النهاية تخصص كلية الحاسبات والمعلومات.
حددت القوات المسلحة بعض النقاط التي يمكن التعرف عليها عبر موقع تنسيق الكليات العسكرية وهي:
- سيتم تحديد موعد سحب الملفات في أقرب وقت ممكن وذلك عبر الموقع الألكتروني لمنع تزاحم الطلاب في مواعيد سحب الملفات.
- سيعقد اختبار السمات الشخصية وكذلك اختبار القدرات الذهنية معا في يوم واحد وهو يوم سحب الملف وذلك لعدم تكرار التردد على المكان وبالتالي الحد من التزاحم أيضا.
- التعرف على جميع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وكذلك كيفية استخراجها وموعد تقديمها.
- نظرا لما تستغرقه هذه الأوراق من وقت للاستخراج فينصح بالبدء في تحضيرها حيث إنه غير مسموح بالتأخير عن موعد التقديم المحدد.
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