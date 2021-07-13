البنتاجون: سنضاعف القدرة الهجومية لسلاح الجو الأفغانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم تطوير قدرات الجيش الأفغانى الهجومية، من خلال تزويد سلاح الجو بـ 37 مروحية طراز "بلاك هوك"، بالإضافة إلى مساعدتها فى تجديد جزء كبير من الأسطول من المروحيات الروسية "مى 17".





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، إن هضا العدد من المروحيات هو أكثر مما تمتلكه أفغانستان فى الوقت الحالى، مما يعنى مضاعفة قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية. وأكد كيربى أن بلاده ستمنح الجيش الأفغانى 3 طائرات هجومية أخرى من طراز "سوبر توكانو" ما يزيد من تفوقه العسكرى على مقاتلى حركة طالبان.

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