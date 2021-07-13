التسجيل في المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات عبر منصة التدريب – وزارة التعليم

مشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن برنامج المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات للحصول على العديد من البرامج التدريبية الصيفية التي تنظمها الوزارة لتطوير مهارات وقدرات المعلمين لمواكبة التخصصات الجديدة التي سيتم إطلاقها في بداية العام الدراسي 1443، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم، حددت الوزارة بداية انطلاقة مشروع المسارات التدريبية، كما وضحت من هم الفئات المستهدفة من المسارات التطويرية وآلية التسجيل واختيار البرامج وهذا ما سيتم تناوله خلال السطور القادمة.

المسارات التطويرية

تقدم وزارة التعليم مشروع المسارات التطويرية لحصول المعلمين والمعلمات على فرصة تدريس تخصصات غير تخصصاتهم التي تخرجوا بها، وأطلقت الوزارة هذا المشروع بهدف نهضة عملية التعليم في المملكة بما يتناسب مع التطور في مخرجات التعليم.

يهدف هذا المشروع لسد احتياجات التعليم والتخصصات الحديثة التي سيتم تدرسيها من العام الدراسي القادم، يتم العمل على هذا المشروع من خلال عدة مراحل:

المرحلة الأولى : ترشيح المدربين والمدربات في كل إدارة من الأول من ذي الحجة وحتى الثالث من ذي الحجة 1442. الثانية : تجهيز منصة التدريب ووضع كافة البرامج التدريبية بها من 1 الى 51 من شهر ذي الحجة 1442. المرحلة الثالثة : تنفيذ مشروع المسارات التطويرية من 15 ذي الحجة وحتى 18 من شهر محرم 1443 المرحلة الرابعة : تكون بنهاية الفصل الدراسي الأول والبدء في تقييم المعلمين والمعلمات.

التسجيل في المسارات التطويرية

سيتمكن المعلمين والمعلمات المستهدفين من برامج مشروع المسارات التطويرية من التسجيل في منصة التدريب بداية من يوم 4 الأربعاء ذي الحجة 1442، ويستمر التسجيل حتى الرابع عشر من ذي الحجة، وسيتم إرسال رسائل نصية للفئة المستهدفة للتأكيد على الدعوة وحضور المسارات التطويرية عبر البريد الإلكتروني، فيما سيتم إطلاق البرامج بتاريخ 10 ذي الحجة في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

الفئات المستهدفة من برامج المسارات التطويرية

حددت وزارة التعليم الفئات المستهدفة من شاغلي الوظائف التعليمية للانضمام من برامج التدريب المسارات التطويرية: