الاتحاد الأوروبى : مستعدون لـ فرض عقوبات على إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى بيان له، مساء أمس الإثنين، أن مياه النيل يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف عند التوصل لاتفاق وهذا يمكن أن يحدث فقط عبر التفاوض بحسن نية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى على استعداد تام لاستخدام العقوبات ضد إثيوبيا إذا لم يتحقق السلام ولم تصل المساعدات الإنسانية إلى تجراى.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية "واسعة النطاق" على إثيوبيا، من أجل دفع الحكومة الإثيوبية برئاسة آبى أحمد لإنهاء الصراع فى إقليم تيجراى، والذى أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتسبب فى نزوح مئات الآلاف الآخرين.
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