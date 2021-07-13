“لينك شغال” رابط نتائج التاسع 2021 سوريا حسب رقم الاكتتاب “نتائج الصف التاسع سوريا” عبر موقع وزارة التربية السورية

بعد أن قامت وزارة التربية السورية بالإعلان رسميا عن نتائج البكالوريا الدورة الأولى لجميع الاقسام لطلاب وطالبات الصف التاسع حيث ينتظرون بشدة لمعرفة النتيجة سوف يتم صدور نتائج امتحانات خلال الساعات المقبلة، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي نظراً لتكتم الخبر حتى لا يثير قلق الطلاب، وتحرص الدولة بالاهتمام التام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لذلك اهتمت بإنشاء الخدمات الإلكترونية التعليمية حفظاً على الجميع، وحيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية من خلال موقعها الرسمي رابط الموقع الرسمي أيضاً الحصول على النتيجة بسهولة.

رابط نتائج التاسع سوريا 2021

يريدون الطلاب التعرف على النتائج وذلك فور صدورها، ولكن النتائج تأخذ وقت لحين الانتهاء من التصحيح يريد التعرف على النتائج فور صدورها، حيث صدرت أخبار عن انتهاء التصحيح في بعض المدن، لكن وزارة التربية لم تعلن حتى الآن، وأيضا الوزارة سهلت الأمر على الطلاب حيث سوف يتم عرض النتيجة على الموقع الرسمى لوزارة التربية السورية، لمعرفة النتائج فور صدورها من الوزارة لجميع الطلاب حسب رقم الجلوس والاسم، ومن مصادر مؤكدة تم معرفة أن نسبة النجاح في امتحانات هذه السنة مرتفعة جدا مقارنة بالسنوات السابقة.

وذلك بسبب تسهيل الدراسة والتصحيح فى هذا العام نظراً للظروف التي مرت بها البلاد ومازالت حتى الآن وهي فيروس الكورونا، ظهر أيضا من موقع الوزارة خبر عن نشر أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية قريباً جدا، حتى وقتنا هذا جميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع المدن السورية متراقبين إعلان وزارة التربية بتحديد موعد اعلان نتائج التعليم الاساسي الخاصة بالصف التاسع والإعدادية الشرعية الدورة الاولى 2021 حيث كما المتوقع صدورها قريب خلال الأيام القليلة القادمة قبل عيد الأضحى المبارك

نتائج التاسع سوريا 2021 برقم الاكتتاب

بعد ان تم الانتهاء من التصحيح تم الإعلان عن النتيجة، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال رقم الاشتراك الخاص به، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم السورية لإعلان النتائج للطلاب في الأيام المقبلة للحصول على الشهادة، ويجب عليك دخول الموقع الرسمي للوزارة ثم اختيار نتائج التعليم الأساسي أو نتائج الثانوية الشرعية، وبعد ذلك اكتب رقم الاشتراك وحدد المحافظة التي تنتمي إليها.