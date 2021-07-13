مباراة كرة تثير أزمة بين تركيا واليونان.. والسبب فحص كورونا

قرر نادي غلطة سراي التركي، الاثنين، الانسحاب من مباراة ودية مع فريق نادي أولمبياكوس بيرايوس اليوناني، والعودة إلى بلاده، بعد أن اتهم المسؤولين اليونانيين بـ"التمييز"، عقب رفضهم قبول نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة باللاعبين، فيما أكدت السلطات اليونانية أنها منعت دخول اللاعبين إلى أراضيها بسبب رفضهم إجراء الاختبار.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على تويتر، إن "الطريقة التي عومل بها الفريق في اليونان غير مقبولة"، لافتا إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، بشأن الواقعة.
ووصف فريق غلطة سراي الواقعة بأنها "تمييز واضح ضد فريق تركي"، مضيفا أن "المسؤولين اليونانيين رفضوا اعتماد نتائج الفحوص التي أجراها الفريق من قبل، وطلب إجراء فحوص أخرى".
وأضاف أن "مسؤولي الجمارك والأمن اليونانيين تعاملوا بطريقة مهينة مع لاعبيه، ووضعوا عقبات أمامهم، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار العودة".
منع دخول
من جانبه، قال وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هاردالياس، إن "المباراة الودية التي كانت مقررة الثلاثاء لا تأتي في إطار حدث دولي، وبالتالي فإن جميع القادمين يخضعون لاختبار عينة أو فحص سريع"، مضيفا أن "الفريق التركي رفض الخضوع لاختبار سريع وفقا لما يقتضيه القانون اليوناني".
وتابع: "نظرا لرفضهم، مُنع أعضاء البعثة من دخول بلدنا بناء على أوامر مني"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وتأتي الحادثة في وقت تعمل فيه أنقرة وأثينا لتحسين العلاقات بينهما، واستئناف المحادثات المباشرة المتوقفة منذ 5 سنوات، وذلك على خلفية توترات حدثت في العام الماضي بسبب الأزمة في شرق المتوسط.
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