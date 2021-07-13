إعرف الآن | رابط تطبيق نتائج التاسع سوريا 2021 حسب الاسم عبر رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

يستعرض لكم ثقفني، رابط نتائج التاسع سوريا 2021 حسب الاسم، اشتدت نسبة البحث بشكل كبير للحصول على نتائج الصف التاسع حسب رقم الاكتتاب، ويوم أمس تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خبر إعلان نتيجة التاسع على موقع الوزارة، ولكن سارعت وزارة التربية إلى نفى هذا الخبر، وحدد وزير التربية موعد صدور نتائج التاسع 2021 سوريا قبل تاريخ 16 يوليو الجاري، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم الروابط الخاصة بمعرفة نتيجة التاسع وكيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا.

تطبيق نتائج التاسع 2021

يرغب الكثير من طلاب وطالبات الصف التاسع 2021 في الحصول على تطبيق النتائج الامتحانية، حيث وفرت وزارة التربية إمكانية تحميل التطبيق عبر موقع الوزارة، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع، واضغط على تحميل التطبيق، بعد تنزيل التطبيق على هاتفك المحمول تستطيع استخدامه بمعرفة نتائج التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب، كما يجب عليك ادخال المحافظة التابع لها، وسيكون الاستعلام فعالا ومتاحا بعد إعلان وازرة التربية السورية عن ظهور نتائج التاسع.

أعلن وزير التربية السوري عن موعد صدور نتائج التاسع في سوريا دورة 2021 وذلك خلال تصريح سابق لوكالة سانا السورية

موعد نتائج التاسع في سوريا 2021

انتظار وترقب كبيرمن قبل عشرات الالاف من الطلاب في المحافظات السورية، وذلك بانتظار إعلان وزارة التربية عن نتائج الشهاد الإعدادية 2021، وتسائل كثير من الطلبة حول الموعد الرسمي للإعلان عن ظهور النتائج، وطبقا لتصريحات وزير التربية السوري، من المقرر أن يتم إعلان نتائج التاسع 2021 سوريا الدورة الأولى، بتاريخ يوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021 وذلك بأقصى تقدير، ومن المحتمل أن تظهر النتيجة قبل ذلك على رابط موقع الوزارة وعبر تطبيق النتائج الامتحانية.

الخطوة الأولى، قم بزيارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي http://moed.Gov.Sy/site الخطوة الثانية، بعد تسجيل الدخول أدخل رقم الاكتتاب أو حسب الاسم. الخطوة الثالثة، تحديد تبويب نتائج الامتحان واختار نتيجة التعليم الأساسي. الخطوة الرابعة اختيار المحافظة التابع لها. الخطوة الخامسة، النقر على ابدأ البحث.

تحميل رابط نتائج التاسع 2021