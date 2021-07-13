أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وطريقة الحجز والرابط المستخدم وسياسة الخصم

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وطريقة الحجز والرابط المستخدم، يعتبر انطلاق مشروع قطار الحرمين السريع هو الأكبر داخل منظومة النقل العام، ويعمل على تسهيل وتيسير الإنتقال بين العاصمتين المقدستين لصالح زوار الرحمن من الحجاج لبيت الله الحرام وضيوف المسجد النبوي الشريف.

ومن الحدير بالذكر أن مشروع قطار الحرمين الشريفين يحظي بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهذا بسبب ما يخلقه القطاع خاصة من امتياز في كسب النمو الاقتصادي وخلق للفرص الإقتصادية والتجارية ودعم وتحفيز لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض خطوات الحجز في القطار، وأسعار تذاكر القطار، وأهم ما يميزه

التذكرة ذهابا من مكة إلى المدينة بسعر 150 ريال سعودي.

وسعر التذكرة من مكة إلى جدة 40 ريال سعودي.

وكذلك التذكرة من المدينة إلى جدة بسعر 126 ريال سعودي.

وتكلفة التذكرة من جدة إلى المدينة الاقتصادية بسعر 46 ريالاً سعودياً.

وأيضاً التذكرة من مكة إلى جدة بدرجة رجال الأعمال بسعر 50 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية 40 ريال سعودي.

كما تتكلف التذكرة من مكة إلى المدينة الاقتصادية بدرجة رجال الأعمال سعر 110 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 85 ريال سعودي.

والتذكرة من مكة إلى المدينة يدرجة رجال الأعمال بسعر 250 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 150 ريالاً سعودياً.

وسعر التذكرة من جدة إلى المدينة الاقتصادية بدرجة رجال الأعمال 65 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 50 ريال سعودي.

و210 ريال سعودي سعر التذكرة من جدة إلى المدينة بدرجة رجال الأعمال، وللدرجة الاقتصادية بسعر 125 ريال سعودي.

التذكرة من المدينة الاقتصادية إلى المدينة بدرجة رجال الأعمال بسعر 150 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 100 ريال سعودي.

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقطار الحرمين السريع.

ثم اختيار نوع الرحلة سواء ذهاب وعودة أو ذهاب فقط.

ثم اختيار محطة المغادرة.

وبعدها اختيار محطة الوصول.

ثم القيام بتحديد موعد المغادرة في حالة الاختيار ذهاب فقط، وبالنسبة لاختيار ذهاب وعودة يجب تحديد كلا من موعد الذهاب وموعد العودة .

وبعدها القيام بتحديد درجة القطار.

ثم تحديد عدد أفراد الرحلة وتحديد الفئات العمرية لهم.

ثم القيام بالضغط على خيار البحث

يتمكن القطار من حمل 417 راكباً في الرحلة الواحدة، ويستطيع تحمل 60 مليون راكب بشكل سنوي.

كما يتميز القطار بالسرعة الفائقة حيث تصل سرعته إلي 300 كلم في الساعة الواحدة، مما يجعله القطار الأسرع داخل الشرق الأوسط.

يعمل القطار في الحد من الازدحام المروري وخصوصا في نقل الحجاج والمعتمرين، ويمكنك معرفة أيضا الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عن طريق أبشر وموقع الوزارة بالخطوات

كما تحتوي محطات قطار الحرمين السريع بأماكن لكلٍ من الدفاع المدني ومكان محدد لهبوط الطائرات، والمطاعم والكافيهات، والعديد من الخدمات المميزة للركاب.

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لقد قام قطار الحرمين بالإعلان اليوم أنه سوف يتم إعادة التشغيل للقطار واستئناف الرحلات بدءا من يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر شعبان 1442 هجريا والموافق 31 من شهر مارس الحالي. وسوف يتضمن السفر من وإلى محطات المدينة المنورة، مكة المكرمة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة , وأيضا محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وقد جاء هذا بعد ماتم التأكد من استعداد القطار وتجهيزة للعمل، والتأكد من أدق المواصفات التي تتعلق بالسلامة. للتأكد من التشغيل الآمن وذلك استعداداً ليتم استقبال الزوار والمعتمرين. مع القيام بالاستعداد التام لموسم الحج للعام الجاري.

نسبة الخصم على قطار الحرمين السريع

كما يتم تقديم للحجاج ميزة الخصم على سعر تذكرة قطار الحرمين بنسب متفاوتة. وجاء ذلك حرصاً من الحكومة السعودية على راحة الحجاج وتوفير المال لديهم. ويمكننا ذكر سياسة الخصم كما يلي: