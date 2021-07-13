قتلى في انهيار فندق صيني.. وبحث مستمر عن مفقودين

ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين، الثلاثاء، إن جزءا من فندق في مدينة سوتشو انهار، مما أسفر عن مقتل 8، في حين يبحث عمال الإنقاذ عن 9 مفقودين.

وحدث الانهيار في جزء من فندق سيجي كايوان بالمدينة الساحلية، عصر الاثنين، إلا أن حصيلة الضحايا والمفقودين أُعلنت الثلاثاء.

وذكرت وكالة "شينخوا" إن التحقيق جار لتحديد سبب الانهيار، ونشرت صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء.

و"سيجي كايوان" فندق اقتصادي افتُتح عام 2018، ويضم 54 غرفة. والجزء المنهار ارتفاعه 3 طوابق.