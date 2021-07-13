جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى" جيتاشيو رضا، قد أكد فى وقت سابق، أن الجبهة ترغب فى استعادة حدود ما قبل الحرب وفتح روابط النقل للسماح بانتقال الناس والمساعدات الغذائية.
وأجبر الصراع قرابة مليونى شخص على الفرار من منازلهم، كما أجبر حوالى 400 ألف شخص على العيش فى مجاعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قوات تيجراى تطلق عملية عسكرية جديدة وتسيطر على إحدى المدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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