بايدن يدعو السياسيين فى هايتى إلى الوحدة

جدة - نرمين السيد - وعلى هامش اجتماع حول للعنف والأسلحة النارية فى الولايات المتحدة بالبيت الأبيض، قال بايدن: "شعب هايتى يستحق السلام والأمن. وعلى القادة السياسيين توحيد صفوفهم لهذا الغرض.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، أعربت فى وقت سابق عن أسفها "لعدم اليقين الحاصل على مستوى القيادة السياسية المقبلة" فى البلاد.

ورداً على سؤال حول احتمال إرسال قوات أمريكية إلى هايتى، قالت إن قرارًا محتملاً بهذا الخصوص "قيد التحليل"، مؤكدة أن خيار كهذا ليس مستبعدًا.

وتدعو واشنطن منذ اغتيال الرئيس مويز إلى إجراء انتخابات قبل نهاية السنة الراهنة، ويقول ثلاثة مسؤولين حاليًا إنهم يديرون البلاد، وهم كلود جوزيف رئيس الوزراء بالوكالة، وأرييل هنرى رئيس الوزراء المعين لكنه لم يتول مهامه بعد، وجوزيف لامبير رئيس مجلس الشيوخ.

ووقع غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الهايتى، مساء أمس الجمعة، قرارًا يجعل جوزيف لامبير رئيساً موقتًا للبلاد.