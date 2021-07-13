طالبان تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان

حذرت حركة طالبان، الثلاثاء، تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، مؤكدة أن قرارا كهذا "مستهجن".
وأعلنت الحركة في بيان، أن "قرار القادة الأتراك ليس حكيما، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية".
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان تركيا أن قواتها ستتولى "ضمان أمن مطار كابول"، بعد انسحاب القوات الأجنبية المقرر في نهاية أغسطس المقبل.
كما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن قيادي في الحركة قوله، إن "طالبان لا تريد قتالا داخل المدن الأفغانية".
وكانت طالبان قد أعلنت قبل أيام، سيطرتها على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، من بينها معابر حدودية استراتيجية، فيما أعلنت السلطات الأفغانية استعدادها لإطلاق معركة لاستعادة تلك المناطق.
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