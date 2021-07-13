إسرائيل: القبض على متهم بالتجسس لصالح إيران

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام عبريةـ وضح الجهاز أن المشتبه به نقل معلومات إلى عملاء للاستخبارات الإيرانية عن طريق مصدر اتصال لبنانى عراقى، حيث وجهت له اتهامات بالاتصال بعميل أجنبى، ونقل معلومات إلى عدو.

وفقاً لصحيفة "هآارتس"، فإن المشتبه به رجل أعمال ثرى من المجتمع البدوى، ويتردد أنه كان على اتصال بالعديد من السياسيين الإسرائيليين، لافتة إلى أنه نقل معلومات عن وزير الدفاع بينى جانتس، إلى مصدر الاتصال.

كما تردد أن رجل الأعمال واجه صعوبات مالية فى الفترة الأخيرة، واعتقلته السلطات الإسرائيلية منذ مطلع شهر يونيو الماضى "حزيران"، ولم تسمح له بلقاء محام منذ 3 أسابيع.

وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، قالت مصادر فى جهاز الأمن العام، إن اعتقاله جاء فى "إطار المساعى التى تبذلها أجهزة الأمن الإسرائيلية لإحباط محاولات حزب الله وايران لتجنيد عناصر إسرائيلية بغية استهداف الشخصيات المرموقة فى الساحتين السياسية والعسكرية ولجمع المعلومات الاستخباراتية".