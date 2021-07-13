المخابرات العراقية تعتقل ضابطًا سرق رواتب دائرته

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، أوضح رسول، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى تابع عملية إلقاء القبض بحق العقيد خالد المفرجى، الذى سرق رواتب منتسبى المديرية العامة لشؤون المحاربين".
ووحسبما ذكرت صحيفة "النشرة"، أوضح المسؤول العراقى، أن "عملية إلقاء القبض تمت بمتابعة دقيقة من قبل جهاز المخابرات العراقى، بالتنسيق مع الجانب التركي".
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