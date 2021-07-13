الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا فى المنطقة ويجب مساعدتها

جدة - نرمين السيد - وقال سوتيران فى مقابلة مع وكالة "فرانس برس" "تونس تسجل نسبة وفيات هى الأعلى فى القارة الإفريقية والعالم العربي"، مضيفا أنه يتم تسجيل "أكثر من 100 وفاة فى اليوم" فى بلد يسكنه حوالى 12 مليون نسمة. "هذا حقا كثير".
وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس أغسطس 2020، وبلغت نسبة الوفيات حينها خمسين. لكن وصل عدد الوفيات اليوم الى أكثر من 16 ألفا، وتم تسجيل أرقام قياسية بـ194 و189 و134 وفاة يوميا خلال الأيّام الأخيرة.
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