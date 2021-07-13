“result” الآن نتائج التاسع 2021 وزارة التربية السورية حسب الاسم ورقم الاكتتاب moed.gov.sy عبر رابط موقع الوزارة

يوفر لكم موقع ثقفني، رابط تحميل نتائج التاسع 2021 وزارة التربية السورية، حيث يسارع الكثير من الطلاب والطالبات الذين انتهوا من تقديم امتحانات الصف التاسع الدورة الأولى إلى البحث عن رابط موقع الوزارة المخصص للاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا، وذلك مع اقتراب الموعد المقرر للإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، حيث صرحت مصادر مسؤولة بأن الإعلان النهائي عن ظهور نتائج التاسع سيكون خلال اليومين القادمين، وتحديدا قبل تاريخ 16 يوليو الجاري، وقال وزير التربية السوري بأن لجان التصحيح قد أوشكت على الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأضاف ستكون النتائج متاحة عبرموقع وزارة التربية السورية 2021 نتائج التاسع، وسيتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم عبر الرابط الرسمي المخصص للنتيجة.

نتائج التاسع 2021 وزارة التربية السورية

يترقب عشرات الآلاف من الطلبة، موعد إعلان نتائج التاسع 2021 عبر موقع وزارة التربية السورية، وذلك بعد أن انتهي الطلاب من تقديم الإمتحانات خلال شهر يونيو الماضي، وينتظر أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب من محافظة دمشق وحلب وإدلب وبقية المحافظات والمدن السورية أن تعلن النتائج في أقرب وقت، وذلك من أجل الإطمئنان على نتيجة أبنائهم في الصف التاسع، ويعيش الطلاب مرحلة من التوتر والقلق بسبب العديد من الحسابات التي نشرت بأن النتائج قد ظهرت عبر موقع الوزارة، لكن خرج وزير التربية ونفى هذه الأنباء، مؤكدا على عدم التعاطى مع الإشاعات.

نتائج التاسع 2021 في سوريا حسب الاسم

تستعد وزارة التربية السورية خلال وقت قريب لإعلان نتائج التاسع 2021 في سوريا حسب الإسم، وسيكون الاستعلام متاحا لجميع الطلاب في كافة مدارس الاعدادية بالمحافظات السورية، جدير بالذكر بأنه حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن ظهور النتائج، ولكن مع نهاية أعمال تصحيح أوراق اجابات الطلاب داخل الكنترولات يتم ضبط الدرجات، ومن ثم ترفع على رابط موقع وزارة التربية، بحيث يتسنى للجميع الدخول إلى الموقع والتعرف على النتائج بكل سهولة بالإضافة إلى أنه يمكن أيضا الحصول على النتائج عبر تطبيق النتائج الإمتحانية.

نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الرقم

وفرت وزارة التربية إمكانية الحصول على نتيجة الصف التاسع 2021 بحسب رقم الاكتتاب، سواء دخل الطالب إلى موقع الوزراة أو إلى تطبيق النتائج الامتحانية يستطيع الحصول على نتيجته حسب الرقم، ومن ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة، ويمكن الاطلاع على الدرجات بعد الاعلان الرسمي للوزارة عن رفع النتائج.

موقع وزارة التربية السورية 2021 نتائج التاسع

نتابع معكم خطوات الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية 2021 نتائج التاسع، حيث يجب عليكم اتباع الشرح التالي خطوة بخطوة للاستعلام بشكل صحيح.