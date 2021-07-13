قوات الاحتلال الإسرائيلى ننصب كرافانات لبيوت متنقلة شرق الخليل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، فإن "قوات الاحتلال نصبت عددًا من البيوت المتنقلة على أرض تعود ملكيتها لمواطن فلسطينى، فى حى واد الحصين بمحاذاة طريق واد النصارى، قرب مستوطنة (كريات أربع) شرق مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها 3 دونمات تقريباً، وأحاطتها بأسلاك شائكة".

وبحسب الوكالة، أعرب أهالى المنطقة عن تخوفهم من أن يكون نصب "الكرفانات" فى منطقة قريبة من المستوطنة، وعلى الطريق التى يعبرها المستوطنون للوصول إلى الحرم الإبراهيمى، تمهيدًا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.