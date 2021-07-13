إسرائيل تسجل 730 إصابة جديدة بكورونا فى أعلى حصيلة منذ 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات وزارة الصحة، توجد فى البلاد أكثر 4.674 حالة نشطة غالبيتها بالطفرة الهندية، فيما يرقد فى مستشفيات البلاد 81 مصابا، بينهم 47 مصابا بحالة خطيرة و17 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعى.
ويعقد المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، فى وقت لاحق اليوم، جلسة خاصة لبحث سبل الحد من تفشى الطفرة الهندية، وسد الثغرات على المعابر وفى مطار بن جوريون، وسبل تشغيل مجمع فحوصات كورونا الذى دشن فى المطار، حيث من المتوقع أن يقدم خدمات لحوالى 40 ألف مسافر يوميا.
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