الهند: اعتقال 3 عناصر من داعش جنوب كشمير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس"، اليوم الثلاثاء، قالت وكالة التحقيقات الوطنية، إن المعتقلين الثلاثة كانوا يروجون لفكر الجماعة الإرهابية من خلال مجلة "فويس أوف هند" على الإنترنت.

وأشارت الوكالة الهندية إلى أن المعتقلين الثلاثة -وجميعهم من سكان أنانتناج- كانوا من بين 6 أشخاص اعتقلتهم وكالة التحقيقات الوطنية أثناء عمليات مداهمة قامت بها فى 7 مواقع مختلفة، أحدها فى سريناجار، و6 أخرى فى أنانتناج.

وقال متحدث باسم وكالة التحقيقات الوطنية، إنه بعد استجواب العناصر الإرهابية الثلاثة، تم القيام بعمليات بحث فى موقعين آخرين فى أنانتناج، أمس الاثنين، وتمت مصادرة عدد من الأجهزة الرقمية والمواد الأخرى، إضافة إلى مصادرة وثائق وأجهزة رقمية وقمصان، تحمل شعار داعش، من قبل.