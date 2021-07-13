تيار المستقبل اللبنانى: الحريرى لن يقدم تشكيلته الوزارية اليوم

جدة - نرمين السيد - قال مصدر فى "تيار المستقبل" اللبنانى، لـ"سكاى نيوز عربية"، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى لن يزور القصر الرئاسى اللبنانى، اليوم الثلاثاء، لتقديم التشكيلة الوزارية المنتظرة للرئيس ميشال عون.





وكانت مصادر "تيار المستقبل" قد ذكرت أن الحريرى سيزور القصر الرئاسى لتقديم تشكيلة وزارية جديدة قبل توجهه إلى القاهرة. وأشارت المعطيات التى توفرت مساء الإثنين، إلى أن الحريرى ذاهب إلى الاعتذار عن التأليف، حيث يتوقع أن يرفض عون تشكيلته الجديدة، وهى ليست اللائحة الأولى التى يقدم فيها الحريرى أسماء مرشحين لتولى حقائب وزارية.

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