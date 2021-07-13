موقع وزارة التربية نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم التعليم الأساسي moed.gov.sy

موقع وزارة التربية نتائج التاسع 2021، زاد البحث في جميع انحاء الجمهورية السورية من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج التاسع، حيث إن موعد صدورها قد اقترب للغاية، وهذا بعد انتهاء المصححين من عملية التصحيح، ويتبقى لهم عملية التنتيج، أو إدخال الدرجات عبر موقع الوزارة إلكترونيا، فتابعوا معنا للتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موقع وزارة التربية نتائج التاسع 2021

نتابع معكم نتائج التعليم الأساسي الصف التاسع بسوريا، والتي ينتظرها مئات الآلاف من الطلاب والطالبات بسوريا، حيث بلغ عدد طلاب الصف التاسع للعام الدراسي 2020/2021 إلى حوالي 315 ألف طالب وطالبة، مما يجعل آلاف الأشخاص في سوريا من طلاب وأولياء أمور في انتظار النتائج.

وحسب العديد من المصادر فإن نتائج الصف التاسع ستظهر في موعد أقصاه يوم الجمعة القادم 16 تموز، وقد انتهى المصححين من تصحيح درجات الطلاب، ويتبقى عليهم رصد الدرجات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية، ومن ثم اعتمادها من قبل السيد وزير التربية السورية د/ درام طباع.

نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي بكل سهولة، وهذا من خلال موقع وزارة التربية moed.gov.sy، أو من خلال تطبيق النتائج، والذي يمكن للطلاب الاستعلام من خلاله على جميع الشهادات بسوريا (بكالوريا – التاسع – إلخ)، ويمكنك الاستعلام عن نتائج الامتحانات عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة التربية السورية، وهذا من خلال الضغط على الرابط moed.gov.sy.

اختر المحافظة التي امتحن الطالب بها.

اكتب رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في خانة رقم الاكتتاب.

اضغط على علامة البحث وهذا لتظهر لك النتيجة في حالة صدورها.

برنامج نتائج الامتحانات سوريا

وقد قامت وزارة التربية السورية بتطوير برنامج جديد يمكن استخدامه على الهاتف المحمول، والذي سيستطيع من خلاله الطلاب في جميع أنحاء سوريا معرفة نتائجهم من خلاله بكل سهولة، والذي يمكن للطلاب تحميله بكل سهولة وبشكل رسمي من موقع وزارة التربية السورية، وقد شرحنا طريقة تنزيله في مقال تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا.

وننتظر معكم في خلال الفترة القادمة مؤتمر السيد وزير التربية درام طباع وهذا بعد الانتهاء من تنتيج درجات الطلاب، واعتمادها من خلاله، والذي سيعلن فيه بالتأكيد عن نسب النجاح، وأسماء أوائل الطلاب بالصف التاسع.