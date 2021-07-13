إيداع معاشات الضمان الإجتماعي عن شهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين

ينتظر الكثير من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي موعد إيداع المعاشات في حساب المستفيدين ، فقد أودعت صباح اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات،وعلى المستفيدين مراجعة حساباتهم والتاكد من ايداع المعاشات في حساباتهم، وأوضحت الوزارة أنه تم الإيداع في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأربعاء الموافق 13/7/2021، أنه تم إيداع مستحقات المعاشات في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وكانت جملة المبالغ المستحقة 1.6 مليار ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة.

إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستحقين عن شهر ذي الحجة:

حيث قال وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي، في بيان للوزارة صدر صباح اليوم ،إنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، حيث تضمنت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وأضاف المبارك، أن المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين بلغت في مجملها 1.69 مليار ريال، بواقع 1.39 مليار ريال للمعاشات الضمانية، و192.65 مليون ريال كمساعدات نقدية لأجل الغذاء، و102.87 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، وأشار المبارك، إلى أنه تم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الإجتماعي:

ومن الجدير بالذكر فقد نبهت الوزارة على مستحقي الضمان الاجتماعي على مراجعة بياناتهم وعلى العمل على تحديث بيانات مستفيدي الضمان الإجتماعي تشتمل على التسهيل من إجراءات التواصل من قبل المستفيدين مع الوزارة والتعامل معها من خلال القنوات الجديدة بالإضافة إلي تقنيات جديدة تسهل عملية تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم، حيث يتمكن مستفيدي الضمان الإجتماعي من تحديث بياناتهم بخطوات سهلة وميسرة إلكترونياً وهذا عن طريق إتباع الخطوات التالية :

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد من خلال هذا الرابط :- تحديث بيانات مستفيدي الضمان الإجتماعي اختيار تحديث البيانات. ومن ثم مراجعة البيانات وهذا وفقاً للمستجدات. ومن ثم الضغط على إرسال الطلب.

حيث قامت الوزارة إيداع مستحقات جميع مستفيدي الضمان الإجتماعي ونوهت إلى المستفيدين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم إلكترونياً من خلال بوابتها الإلكترونية الخاصة وهذا من أجل استمرار استفادتهم من خدماتها وذلك على حسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.

أهداف نظام الضمان الإجتماعي:

ويذكر أن نظام الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية يعمل دائما على مساعدة أصحاب الدخول الضعيفة والعمل على إعانتهم على صعوبات الحياة ويسعى دائما الضمان الاجتماعي إلى تحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها:

ضمان حد أدنى من الدخل حيث يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.

ضمان وصول المعاش إلي المستحقين بطريقة تتسم بالطفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الإجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم.

تقديم الدعم والحماية الإجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.

ومن خلال موقعنا ثقفني نكون قد قدمنا لكم الخبر والذي ينتظره الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي عقب التأكد من إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين وكذلك قدمنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل حول طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الإجتماعي.