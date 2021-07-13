استعلام الضمان الاجتماعي hrsd 1442 برقم الهوية بعد إعلان إيداع المعاشات اليوم

ننشر رابط استعلام الضمان الاجتماعي hrsd برقم الهوية الوطنية فقط وكلمة المرور، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة منذ قليل عن إيداع مبالغ المعاشات الضمانية الخاصة بشهر ذي الحجة 1442هـ الجاري للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي، وأوضحت الوزارة أنه قد تم إيداع المبالغ الضمانية في الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان بشكل مباشر، ومن خلال موقع الوزارة الرسمي يمكنكم الاستعلام عن الضمان أو استعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني للمستفيد.

استعلام الضمان الاجتماعي hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء بتاريخ 4 ذو الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 13 يوليو 2021م عن إيداع مستحقات المستفيدين والمستفيدات من المعاشات الضمانية التي تقدمها الوزارة لمستفيدي قطاع التنمية من أجل تحسين الظروف المعيشية لهم، وإعانتهم على الأعباء الحياتية من خلال تقديم مبالغ ضمانية لهم بشكل نقدي وبصورة مباشرة.

وقد أوضحت أنها قامت بإيداع المبالغ المستحقة لشهر ذي الحجة الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على اشتمال المبالغ المودعة كمعاشات ضمانية على (المعاش الأساسي – المساعدات النقدية لأجل الغذاء – تسديد فواتير الكهرباء).

رابط الاستعلام عن الضمان 1442

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن خدمة معاش الضمان الاجتماعي 1442 بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتم الاستعلام عن الضمان من خلال تعبئة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور، ثم النقر على “دخول”، ومن يرغب في الحصول على رابط استعلام الضمان 1442 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط دخول موقع الضمان برقم الهوية (sso.hrsd.gov.sa).

وفي حال نسيان أو فقدان بيانات الدخول الخاصة بك، فيمكنك الدخول إلى الحساب الخاص بك في الضمان من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد، وذلك من خلال النقر على “تسجيل الدخول باستخدام أبشر”، ثم تعبئة بيانات أبشر، وكتابة رمز التحقق أو الرقم السري المرسل على الجوال المسجل لدى ابشر، وسيتم التوجيه مباشرةً إلى موقع الوزارة الرسمي من أجل استعلام الضمان الاجتماعي hrsd خدمة معاش الضمان 1442.