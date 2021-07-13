“متاح” تطبيق نتائج التاسع 2021 رابط تحميل تطبيق النتائج والاستعلام عنها برقم الاكتتاب

تطبيق نتائج التاسع 2021، تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات السورية من اجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف التاسع وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم كله وذلك حيث يتم الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق نتائج التاسع 2021، كما أن وزارة التربية السورية قد أعلنت بشكل كبير عن اقتراب ظهور النتائج عبر الموقع الإلكتروني التابع لها على الإنترنت وخاصة بعد اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلبة والطالبات على مستوى جميع المحافظات السورية، واليكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم كافة التفاصيل والمعلومات حول التطبيق الخاص بالنتائج وكذلك خطوات الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني.

تطبيق نتائج التاسع 2021

أعلنت وزارة التربية السورية عن اقتراب موعد الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف التاسع والذي يتم الاعلان عنها عبر تطبيق نتائج التاسع 2021 وكذلك عبر رابط وزارة التربية السورية الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، ووفرت وزارة التربية السورية الرابط الخاص بالتطبيق من أجل التسهيل على جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدراس للاستعلام عن النتائج، ويُعرف هذا التطبيق باسم تطبيق نتائج الامتحانات والذي يمكن لكافة الطلبة والطالبات استخدامه لمعرفة واستعلام نتائج جميع مراحل الشهادة العامة بمختلف فروعها على مستوى جميع المحافظات السورية.

رابط تطبيق نتائج التاسع 2021

يمكن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتائج السف التاسع في سوريا عبر تطبيق نتائج التاسع 2021 أو عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني والاستعلام عنها بكل سهولة، ويتم ذلك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:

أولًا: يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية السورية الإلكتروني.

ثانيًا: يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب الذي تريد الاستعلام عنه.

ثالثًا: كما يتم كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب الذي تريد الاستعلام عنه.

رابعًا: إدخال اسم الطالب الثلاثي والتأكد منه بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على رز البحث لتظهر النتائج الخاصة بالطالب مباشرة.

يمكن لجميع الطلاب استخدام تطبيق نتائج التاسع عشر للحصول على نتائجهم برقم الاكتتاب، ويمكنهم أيضا زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية للحصول على النتائج أيضا بعد اتباع مجموعة من الخطوات للاستعلام عن تلك النتائج عبر الموقع بشكل الكتروني، وقد فعلت الوزارة هذا الرابط من أجل التسهيل على الطلاب أمر الحصول على النتائج.

سهلت وزارة التربية والتعليم في سوريا أمر حصول أي طالب على النتائج الخاصة به عن طريق كتابة رقم الاكتتاب بعد زيارة موقع الوزارة الرسمي الموجود على شبكة الإنترنت، حيث قامت الوزارة بتفعيل هذا الرابط لكي يكون الرابط الرسمي للحصول على نتائج الطلاب بشكل الكتروني سهل للغاية بدون بذل مجهود أو تضييع الوقت.

حددت وزارة التربية والتعليم في سوريا أيضا تطبيق معين يسمى تطبيق نتائج التاسع، يمكن أن يحصل الطلاب من خلاله على النتائج الخاصة بهم، بنفس الطريقة عند طريق كتابة رقم الاكتتاب الخاص بهم، ثم النقر على استعلام، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب، فيمكن الحصول عليها عبر التطبيق أو عبر موقع الوزارة.