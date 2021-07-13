الصين ترفض التدخل الأمريكى فى شؤونها الداخلية

جدة - نرمين السيد - أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، على رفضها تدخل الولايات المتحدة فى شؤونها الداخلية، وذلك ردًا على تقرير قال إن واشنطن ستحذر الشركات الأمريكية من مخاطر العمل فى هونج كونج.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لى جيان، إن القانون الأساسى فى هونج كونج، والقوانين ذات الصلة، تحمى بشكل واضح مصالح المستثمرين الأجانب، حسبما جاء فى إفادة صحفية. وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" نشرت تقرير، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن الحكومة الأمريكية ستصدر هذا الأسبوع، تحذيرًا للشركات من تزايد مخاطر العمل فى هونج كونج، وقامت بتحديث تحذير صدر فى وقت سابق بشأن شينج يانج.

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