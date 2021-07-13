العراق: مستوى المياه وصل للصفر وإيران ترفض عقد اجتماع لحل الأزمة

وفى لقاء مع تلفزيون العراقية، قال مستشار وزارة الموارد المائية فى العراق: "لا توجد استجابة إيجابية من الجانب الإيرانى بالحوار مع العراق لحل أزمة المياة بين البلدين".
وأضاف ذياب أنه "بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة لم نتلق أية رغبة بإجراء حوار لحل مشكلة المياه، وأن المحاولات مع الوزارات الإيرانية السابقة جميعاً لم تحقق الطموح، ولم يحصل أى لقاء على مستوى وزارى وفنى مشترك بين البلدين".
وتابع: "لا نعرف فيما إذا سيكون هناك لقاء مشترك بين البلدين، لكننا لم نتلق أى إشعار أو ترحيب من الحكومة الإيرانية الجديدة بخصوص ملف المياه بين البلدين، وخاصة فى الأنهار التى تنبع من الجانب الإيرانى التى وصلت نسبة الإطلاقات المائية منها حاليًا إلى الصفر، وهذا أمر خطير".
وتابع المسؤول العراقى: "طلبنا من الجانب الإيرانى منذ سنوات إرسال وفود فنية لبحث تداعيات ملف المياه، لكنها لم تستجب، ولم تحصل إلا زيارة واحدة".
وتشهد المدن العراقية القريبة من الحدود مع إيران مشاكل كبيرة بسبب تدنى مستويات الإطلاقات المائية من الأنهار التى تنبع من الأراضى الإيرانية باتجاه العراق، مما انعكس سلبًا على المساحات الزراعية، وزيادة نسبة التصحر.
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