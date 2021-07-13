نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر 2021 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية الجزائرية، أعلنت نتائج البكالوريا في الجزائر عبر موقعها الرسمي الخاص بالوزارة وذالك حتي يتمكن جميع الطلبة والطلبات من الاستعلام عن نتيجة البكالوريا بجميع الولايات الجزائرية، من خلال الدخول على موقع الوزارة الذي سوف نرفقه لكم اسفل المقال، كما يمكن للطلبة والطلبات كتابة رقم التسجيل بالمستطيل داخل موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث يعد رقم التسجيل : هو نفس الرقم المدوّن على الاستدعاء الخاص بإجراء الامتحان، من خلال هذا المقال سوف نستعرض معاكم شرح خطوات نتائج الباك في الجزائر بكل سهولة ويسر فرجاْءً تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر 2021 برقم التسجيل

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الجزائريين في كافة الشعب التعليمية سواء شعبة الأدبي والعلوم وشعبة الرياضيات أيضًا استخراج نتائج شهادة البكالوريا وغيرها من الأقسام التعليمية الأخري، معرفة النتيجة بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر محرك البحث جوجل من ثم.

بعدها ستقوم بكتابة رقم التسجيل داخل المستطيل الظاهر أمامك بشكل صحيح من ثم.

التحقق من صحة البيانات من ثم

الضغط على أيقونة استظهار النتيجة من ثم.

بعد ذالك سيقوم موقع نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر، بالبحث عن النتيجة علي الفور.

بعد تطبيق كافة الخطوات السابقة يمكن طباعة النتيجة من خلال أعطاء أمر الطباعة بالكيبورد للحصول علي علامات نتائج البكالوريا لدورة العام الحالي في المدن الجزائرية بشكل إلكتروني بدون الحاجة للتوجه إلى المدرسة لتحصل علي النسخة الخاصة بك، كما يمكن سحب الاستدعاء لحساب نسبة المعدل الفصلي النهائي.

كما يمكنكم الآن ترك أرقام التسجيل الخاصة بجميع المترشحين بالتعليقات أسفل هذا المقال وسوف نقوم بجلب لكم نتيجة الباك على الفور ، كما ننوه على جميع الطلاب كتابة اسم الطالب واسم الولاية ورقم التسجيل صحيحاً لكي لا يحدث أي مشكلة عند استخراج نتائج البكالوريا، حيث نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في امتحان شهادة البكالوريا لنهاية العام الجاري.