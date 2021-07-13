جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص تعازيه ومواساته للعراق حكومة وشعبا فى فاجعة الحريق المروع بمستشفى الحسين بمدينة الناصرية، بمحافظة ذى قار، والذى وقع فى وقت متأخر مساء أمس، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يُعزى العراق فى فاجعة حريق مستشفى الحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.