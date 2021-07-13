8 عائلات مقدسية تهدم منازلها ذاتيًا

8 عائلات مقدسية تهدم منازلها ذاتيًاأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 عائلات مقدسية على هدم منازلها ذاتيًا وإلا ستتعرض لتغريم كل عائلة بمبلغ يصل إلى 200 ألف شيكل.

وأفاد موقع "عرب48" بأن بلدية الاحتلال في القدس تواصل توزيع بلاغات لعشرات العائلات المقدسية في سلوان تمهيدًا لهدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص.

ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم بأيديهم تجنبا لدفع مبالغ باهظة جدا في حال قامت بلدية الاحتلال بهدمها.

وأجبرت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مواطنا مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر، كما قامت عائلة نصار الحسيني فجر اليوم، بهدم 3 شقق سكنية ذاتيا، وأمهلت بلدية الاحتلال عائلة أخرى من سلوان يومين لهدم منزلها، بدعوى البناء دون ترخيص.

وبعد منتصف الليلة الماضية، شرعت عائلة نصار الحسيني بهدم منازلها تفاديا لدفع 200 ألف شيكل تكاليف الهدم، فيما تشردت العائلات الثلاثة التي أصبحت دون مأوى.

وقبل أيام أجبرت بلدية الاحتلال، عائلة أبو غنام، على هدم بنايتها في بلدة الطور، بيدها، وأوضحت العائلة أن البلدية أمهلتها 24 ساعة لتنفيذ قرار هدم بنايتها السكنية، وإلا ستقوم هي بذلك، وعليها دفع غرامة مالية "أجرة هدم لطواقم وآليات البلدية بقيمة 200 ألف شيكل".

في السياق ذاته، أمهلت قوات الاحتلال المقدسي محمد نصار أبو أحمد من بلدة سلوان يومين لهدم منزله ذاتيًا أو أن تهدمه جرافات الاحتلال وتغريمه بتكاليف الهدم.

وفي بيت صفافا باتت عائلة زيادة، دون مأوى، بعد هدم شقتها السكنية، بالقرب من بيت صفافا، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.