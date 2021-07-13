روسيا: سننتج 300 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك فى الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق مع معهد "سيروم إنستيتيوت" الهندى، أكبر صانع للقاحات فى العالم، لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-فى" الروسى المضاد لفيروس كورونا فى السنة الحالية.





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