سد النهضة واستقرار المنطقة.. تفاصيل لقاء شكرى وممثل خارجية الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - اتفق وزير الخارجية سامح شكرى، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة فى إطار اتفاقية "المشاركة المصرية الأوروبية".





جاء ذلك خلال اجتماع عقده شكرى مع بوريل فى العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، حسبما أورد بيان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ.

وقال حافظ فى بيانه، إن الوزير شكرى وبوريل أكدا خلال اللقاء "الطابع الاستراتيجى للعلاقات التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى، وأهميتها فى ظل تزايد التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين".

وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد كذلك "نقاشًا معمقًا وتبادلاً للرؤى بين شكرى وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، حيث عرض الوزير شكرى الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

وأشار حافظ إلى أنه كان على رأس الموضوعات مناقشة الأوضاع فى ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدما بعملية السلام، بما فى ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطينى، والدعم التنموى فى سائر أنحاء الأراضى الفلسطينية هذا، فضلاً عن التطرق لملف سد النهضة، وتناول الجهود الخاصة بالهجرة غير الشرعية والإرهاب.