الحكومة الفرنسية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وانتخب الرئيس الحالى إيمانويل ماكرون، لولاية مدتها خمس سنوات فى 7 مايو 2017 وتولى المنصب فى 14 من الشهر ذاته. وإبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى عام 2017، حملت السلطات الفرنسية جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة حواسيب "حركة إلى الأمام" الوسطية للرئيس إيمانويل ماكرون، خلال مواجهته منافسته اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبى مارين لوبان فى الجولة الثانية.

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