عاجل.. مقتل 4 مدنيين فى انفجار بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - وتشهد أفغانستان العديد من الانفجارات والتى كان أبرزها، فى الثامن من مايو الماضى، حيث قُتل أكثر من خمسين شخصا وجُرح حوالى مئة فى هجوم ثلاثى أمام مدرسة للبنات فى حى للهزارة، حيث كان الهجوم الأكثر دموية منذ عام.
واتّهمت السلطات حركة طالبان بالوقوف وراء هذا الهجوم، إلا أن المتمردين نفوا أن يكونوا منفذيه.
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