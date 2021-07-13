تطبيق نتائج التاسع 2021 وزارة التربية السورية للتعرف على نتائج الامتحانات

أصدرت وزارة التربية بسوريا تطبيق نتائج التاسع 2021 للدور الأول، ونشرته بحيث يمكن تنزيله من موقع الوزارة الرسمي moed.gov.sy ، والذي من خلاله يمكن الاطلاع على نتائج التاسع، ونتائج البكالوريا بأقسامها، وكذلك الإعدادية الشرعية، وأوضح المسئولون في وزارة التربية بسوريا أنه توجد العديد من التطورات، التي أجريت من قبل مهندسين مختصين، على التطبيق الحديث للنتائج؛ حيث تسمح هذه التطورات بسرعة البحث والاستعلام عن النتائج التاسع سوريا

تطبيق نتائج التاسع 2021

يعتبر تطبيق نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية السورية بديلًا عن رابط النتائج على موقع الوزارة الإلكتروني، والذي كان يتعرض للضغط في أيام النتائج فيتعطل أحيانًا، ويبلغ حجم التطبيق 23ميجا بايت، ويعمل التطبيق على أجهزة أندرويد، ويتطلب التطبيق إصدار أندرويد7 أو الأحدث منه، مع العلم أن التطبيق متاح بصورة مجانية، ويحمل تطبيق التاسع إصدارة رقم v1.5، ويمكنم الآن تحميل تطبيق نتائج التاسع 2021 بسهولة والتعرف على نتائج الامتحانات.

عيوب تطبيق نتائج التاسع بسوريا

إن تطبيق نتائج التاسع له عدة عيوب بسيطة، وليست مؤثرة، وأبرز هذه العيوب هي كالآتي:

أن التطبيق غير متاح على متجر جوجل بلاي للتطبيقات بصورة رسمية.

عند تثبيت تطبيق التاسع للنتائج سوف يتطلب الأمر منح التطبيق عدة أذونات لكونه تطبيق مجهول الهوية على المتجر.

التطبيق غير متاح منه نسخة للعمل على أجهزة الأيفون التي تعمل بنظام تشغيل IOS، لكن هناك أنباء أشارت إليها وزارة التربية عن وعود بإتاحة هذه النسخة من التطبيق في القريب العاجل.

مميزات تطبيق نتائج التاسع

يتميز تطبيق النتائج بسوريا بعدة مزايا أهمها الآتي:

هذا التطبيق خاص بكل الشهادات في سوريا ابتداءً من مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية)، ووصولًا إلى نتائج المرحلة لثانوية بفرعيها (علمي، وأدبي)، ونتائج الثانوي المهني، والنسوي، والشرعي بأقسامهم.

يمكن من خلال هذا التطبيق الاطلاع على النتائج الخاصة بالتاسع لعام 2021 حسب الاسم، أو رقم الاكتتاب.

رابط تحميل هذا التطبيق متاح على موقع وزارة التعليم السورية بحيث يمكن بسهولة تنزيله وتثبيته على الجوال الذي يعمل بنظام أندرويد.

يعتبر هذا التطبيق ميزة متفردة ليس لها مثيل من نوعها في البلدان العربية الأخرى، وتسمح هذه الميزة بسرعة استخراج نتائج الطلاب دون الحاجة لانتظار تحميل السيرفرات البطيئة أو التي تعاني من ضغط قد يؤدي إلى تعطيلها أحيانًا.

من خلال تطبيق النتائج يمكن التعرف على موعد الإعلان عن نتائج الطلاب بمختلف المراحل بسوريا.

بذلك نكون قد تعرفنا على تطبيق نتائج التاسع 2021، وأهم مزايا هذا التطبيق، وعيوبه، بالإضافة إلى رابط تحميله، ومتطلبات التحميل.