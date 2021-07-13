ثلاث خلطات لتفتيح البشرة والحصول علي نتائج سريعة من أول استخدام

نوفر لكم بعض الخطوات الطبيعية التي تفيد البشرة، فقد يهتم السيدات دائما بالبحث عن بعض الخلطات الطبيعية التي تفيد البشرة وتعمل علي تفتيحها، كما أننا سوف نوفر لكم بعض الخلطات التي تخفف الخطوات الدقيقة من الوجه وتعمل علي ترطيبه وتتكون هذه الخلطات من مكون النشا الذي يتوفر في جميع المنازل والتي يحتوي علي الكثير من الفوائد الخاصة بالبشرة

خلطة النشا لتفتيح البشرة

يحتوي النشا علي الكثير من الفوائد ويكثر استخدامه في الكثير من وصفات الطبخ، والنشا هو عبارة عن مطحون الذرة فقد يصنع به الكثير من المطبخات الشهية، كما أن النشاء يستخدم لوصفات البشرة فهو يحتوي علي الكثير من الفوائد للبشرة والجسم أيضاً، حيث يحتوي النشاء علي الكثير من العناصر الغذائية لصحة الجسم كما انه يحتوي علي كثير من السعرات الحرارية، فقد يعمل النشاء علي التخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية، ويقوم بتطهير الوجه وإزالة الخلايا الجلد الميت، كما يعمل عهلي التخلص من حروق الشمس وتهيج البشرة، كما يعمل علي تخفيف البقع الداكنة بالبشرة وتفتيحها وذلك لان النشا يحتوي علي فيتامين A فعليك وضع النشاء علي بعض الماء وتقليبهم جيدا ويضعوا علي البشرة.

خلطة النشا وبياض البيض:

عليك بإحضار بيضة واحده. ربع كوب من النشاء. ملعقتان من الحليب. ضعي بياض البيضة علي كوب النشا وملعقتان من الحليب. نضع الخلطة علي الوجه بعدما يتم تنظيفه لمدة 20 دقيقة. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر الخلطة يومياً. تساعد هذه الخلطة علي التخفيف من الخطوط الدقيقة بالوجه.

خلطة النشا والشوفان والقهوة وزيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة من النشا. ملعقة من الشوفان. ملعقتان من زيت جوز الهند. ملعقة من القهوة.

يتم وضع المكونات مع بعضهم لبعض ويتم خلطهم جيداً، ثم يغسل الوجه جيداً ونضع الخليط عل الوجه مباشر، ثم يترك الخليط إلي أن يجف تماماً، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، يكرر الخليط مره كل أسبوعيا لكي يتم الحصول علي نتائج جيده، فقد يعمل الخليط علي إزالة الشوائب المتراكمة بالوجه كما أنها تقوم بترطيب البشرة وتفتيحها.