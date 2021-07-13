الكاظمى: حادث مستشفى الحسين يؤشر لخلل فى الهيكلية الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن حادث حريق مستشفى الحسين فى الناصرية يؤشر لخلل بنيوى فى الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق فى القضية ستعلن خلال أسبوع.





وكان الحريق قد اندلع فى مركز النقاء فى مستشفى الإمام الحسين التعليمى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا فى مدينة الناصرية جنوب العراق مساء أمس الإثنين، وهو ثانى حريق فى مستشفى لعزل مرضى كوفيد-19 خلال ثلاثة أشهر. وقال مصدر طبى بمديرية الصحة لوكالة "فرانس برس" إن "السبب الرئيسى وراء الحريق. كان انفجار خزانات الأوكسجين".

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