أفغانستان: مقتل قائد ميدانى بارز فى حركة طالبان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشرته وزارة الداخلية الأفغانية عبر حسابها على "تويتر"، فقد نفذت قوات الأمن والدفاع الوطنى "عمليات مكافحة الإرهاب فى منطقة موسى خيل بمحافظة خوست، ما أسفر عن مقتل 30 من أعضاء المجموعة المسلحة، من بينهم القائد البارز فى حركة طالبان الإرهابية، والملقب بـ "بادشاه".
كما أشار البيان إلى أن العملية خلفت أيضًا نحو 18 إصابة بين مسلحى الحركة المتطرفة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الإثنين، مقتل قيادى كبير من حركة طالبان، ويدعى عزيز رحمن، فى غارة جوية لقوات الأمن فى منطقة ألينغار بولاية لجمان فى شرق البلاد.
كما أعلنت السلطات الأفغانية، الإثنين الماضى، القضاء على قارى شاجاسى، رئيس الاستخبارات فى حركة طالبان الإرهابية، خلال عملية أمنية بولاية لوجار.
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