مقتل شخصين جراء اصطدام مدرعة بحافلة ركاب فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشار المكتب الصحفى للحرس الوطنى الروسى، إلى وقوع الحادث بسبب اصطدام حافلة نقل الركاب بحاملة الجنود المدرعة، التى كانت تسير ضمن قافلة عسكرية فى منطقة شمال القوقاز. وأوضح البيان أن جميع الضحايا هم من ركاب الحافلة التى كانت تقل 9 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

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