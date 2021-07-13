جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء إقليم خاوتينج فى جنوب إفريقيا، ديفيد ماخورا، اليوم الثلاثاء، العثور على عشر جثث بعد تدافع فى مركز تجارى فى سويتو، وذلك على خلفية استمرار أعمال النهب والسلب التى تشهدها البلاد.





ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، لقى 30 شخص حتفهم على الأقل، جراء أعمال العنف التى أعقبت تسليم الرئيس السابق جاكوب زوما نفسه للسلطات فى الأسبوع الماضى. وزادت الاحتجاجات بسبب الغضب الناتج عن انتشار الفقر وعدم المساواة والتداعيات الاقتصادية لقيود مكافحة كورونا. وصدر الحكم بسجن زوما، 79 عاما، بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة ضمن تحقيق فى فساد مسؤولين كبار خلال فترة حكمه التى استمرت 9 سنوات حتى عام 2018، ووجهت له تهمة إهانة القضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنوب إفريقيا: العثور على 10 جثث بعد تدافع فى مركز تجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.