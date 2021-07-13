تأجيل جلسات مجلس النواب الليبى لمناقشة الميزانية

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحق، إنه تم تأجيل الجلسة عدة مرات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومة على الميزانية والقيمة الإجمالية، لافتا إلى أنه يشترط 120 صوتا لتمرير الميزانية.

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