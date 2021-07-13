أدعية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1442 مكتوبة

هل علينا شهر ذي الحجة، وهو الشهر الذي فيه العشر أيام المفضلة التي ذكرها الله تعالي في القرآن الكريم، “والفجر وليال عشر”، وشهر ذي الحجة هو الشهر الذي يؤدي فيه المسلمين فريضة الحج، ويستجاب الله تعالى فيه الدعاء والتضرع من المسلمين، وقد وصنا النبي صلى الله عليه وسلم، بإقامة العبادات المختلفة ومن بينها الدعاء في تلك الأيام المفترجة.

أدعية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

هناك الكثير من الأدعية التي يمكن لكل مسلم التقرب من الله والتضرع له من خلالها، وتحديداً في العشر أيام الأولى من شهر ذي الحجة، ومن بين تلك الأدعية:

اللهم أجهل دعائي أيام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين.

اللهم لا تطوي هذه الأيام الفضيلة، إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، اللهم أصلح أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.

اللهم في تلك الأيام المباركة الميمونة، والمسلمون فيه مجتمعون في أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليك أن تصلى على محمد وعلى آله، وأن لا تخرجنا من هذه الأيام إلا مجبورين الخاطر محققين أهدافنا ومنتصرين على أعدائنا.

لا اله إلا الله عدد الدهور، لا اله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر، لا الله إلا الله عدد القطر والمطر، لا اله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله خير ما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور.

لا إله إلا الله وحدة لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

ربنا أتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، اللهم فأعطنا اللطف والرحمة، وامنه عنا البطش والنقمة، واممد لنا من لدنك رزقاً حلالاً بمعرفتك وطاعتك.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي ديناي التي فيها معاشي، وأصلح لي أخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت لي راحة من كل شر.

دعاء العشر الأولى من ذي الحجة